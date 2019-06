Corchiano, 42enne si lancia dal balcone mentre è a casa con gli amici

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno 2019 un 42enne si è lanciato dal balcone mentre era a casa con alcuni amici. E’ successo a Corchiano. L’uomo dopo un volo di circa 8 metri è finito sul giardino: fortunatamente il prato ha attutito la caduta e il 42enne non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Corchiano e gli operatori sanitari del 118, che hanno trasportato l’uomo all’ospedale Belcolle dove è stato ricoverato. Da capire le cause del gesto del 42enne.

