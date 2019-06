Mafie. Pd Provincia Roma: Espulsi dal partito D'Alessandri e Schiumarini

"A seguito alle notizie emerse relativamente all'operazione 'Equilibri' condotta dalla Dda di Roma e dai carabinieri del Ros in cui emergono comportamenti gravi e non compatibili con il codice etico del Pd, si comunica che, anche non avendo notizia di indagini a loro carico, Fiorenzo D'Alessandri e Omero Schiumarini sono stati espulsi dal partito".

Lo scrive in una nota l'ufficio stampa del Pd della Provincia di Roma. "Il Pd ribadisce il ringraziamento alla magistratura e alle forze di polizia per lo straordinario lavoro che portano avanti nella lotta alla criminalità, che va sostenuta senza sé e senza ma, da tutti e in particolare dalla politica che non può - conclude il comunicato - né deve offrire ombre di incertezza né di tolleranza". (Com/Red/ Dire)