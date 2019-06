Roma, Ignazio Marino assolto dalla accusa per diffamazione verso il M5S

"Oggi il Tribunale di Roma mi ha assolto in relazione a un'altra denuncia del Movimento Cinque Stelle nei miei confronti. Il 20 Aprile 2015 Marcello De Vito, Virginia Raggi, Enrico Stefàno, Daniele Frongia, Roberta Lombardi e Gianluca Perilli mi denunciarono alla Procura di Roma affermando che li avevo diffamati. Il Sostituto Procuratore Ielo, l'8 Maggio 2015, chiese l'archiviazione con questa motivazione: 'non avendo il Marino utilizzato espressioni gratuitamente denigratorie della dignità e della reputazione altrui'.

Tuttavia, il Giudice per l'Udienza Preliminare decise di rinviarmi a giudizio e così iniziò il processo che si è concluso oggi, dopo 4 anni, con la mia assoluzione. Ancora una volta mi ritrovo con gli stessi sentimenti: soddisfatto ma non allegro. Quante ore perdute in questi anni nel prepararsi per il Tribunale, quante energie investite da un Maestro del Diritto come il Professor Enzo Musco e dalla sua ottima allieva, l'avvocato Alessandra Martuscelli, quante ansie per i miei familiari e per le persone che mi vogliono bene.

Avventure (o meglio disavventure) come questa allontaneranno molte persone motivate e per bene dall'impegno nella vita pubblica del Paese. Alla fine, questo sarà il lascito dell'aggressività di chi vive l'impegno pubblico come una 'battaglia per il potere' e non come servizio per il bene comune".

Lo scrive su Facebook l'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino.