Vignanello (Vt), agricoltore muore schiacciato dal trattore

Tragedia nel primo pomeriggio nel comune di Vignanello (Vt). Un agricoltore ha perso la vita rimanendo schiacciato dal trattore che conduceva su un terreno che stava lavorando. Lo riporta "Il Messaggero". Si ipotizza che il mezzo si sia ribaltato. I carabinieri stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell' incidente avvenuto e per scoprire le cause dello stesso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i sanitari del 118.

(Foto di repertorio)