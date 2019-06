Trasporti: Cantieri al lavoro fra giugno e agosto sui binari del Lazio

Cantieri al lavoro fra giugno e agosto sui binari del Lazio. Gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana sono finalizzati a incrementare l'affidabilità dell'infrastruttura, migliorare la puntualità e la regolarita' del servizio ferroviario. E la programmazione nel periodo estivo ha lo scopo di evitare che, nei periodi dell'anno in cui le esigenze di mobilità (lavoro e studio) sono maggiori, i cantieri rallentino la circolazione ferroviaria, con ripercussioni sulla qualità e puntualità del servizio. In particolare: Da sabato 29 a domenica 30 giugno. Cantieri aperti fra Torricola e Pomezia per il varo del nuovo cavalcavia al km 24+396 della Linea Roma-Formia. In sostituzione del ponte ad arco in muratura demolito la scorsa estate, Rfi varerà una imponente travata in acciaio a parete piena, lunga 40 metri, che attraversando quattro binari consentirà il transito dei nuovi treni merci High Cube sull'itinerario Scadinavia-Mediterraneo e contribuirà contemporaneamente alla ricucitura del collegamento tra la stazione di Pomezia e l'area industriale limitrofa.

Un'opera che accrescerà lo sviluppo intermodale del territorio. Saranno 60 i tecnici, ingegneri e le maestranze al lavoro in cantiere, per un investimento totale per Rete Ferroviaria Italiana di 3 milioni di euro. La circolazione ferroviaria fra Roma e Campoleone e viceversa sarà sospesa e sostituita da bus. Le modifiche interesseranno le linee: Fl7 Roma-Formia-Napoli e Fl8 Roma-Nettuno. I viaggiatori provenienti da Napoli arriveranno in treno fino a Campoleone e con bus proseguiranno fino a Cecchina, dove potranno riprendere il treno della linea di Velletri per giungere a Roma Termini; i viaggiatori provenienti da Nettuno arriveranno in treno fino ad Aprilia dove troveranno un bus diretto per la stazione Laurentina della metro B.

E ancora: Da lunedi' 29 luglio a domenica 18 agosto. Cantieri aperti fra Carsoli e Castelmadama, sulla linea Fl2 Roma-Tivoli-Avezzano-Sulmona. I lavori riguarderanno l'attivazione di nuove tecnologie che regolano la circolazione ferroviaria, l'Acc-M, nelle stazioni di Roviano e Mandela. I due nuovi sistemi interamente progettati da Rfi andranno ad integrare il più ampio sistema computerizzato della Linea Sulmona. Il costo complessivo dell'investimento è di circa 6 milioni di euro e circa 20 le persone impegnate. Il sistema consentirà maggiore affidabilità e regolarità del servizio ferroviario sulla linea che sarà telecomandata dal Posto Centrale di Roma Termini; nello stesso periodo saranno anche eseguiti lavori di manutenzione dell'infrastruttura nella tratta fra Carsoli e Castelmadama. La circolazione ferroviaria fra Tivoli e Carsoli verrà sospesa e nella tratta la mobilità sarà garantita con autobus.

Da sabato 3 agosto a domenica 1 settembre. Cantieri aperti fra Ciampino e Albano, sulla Fl4 Roma-Albano Laziale per lavori di potenziamento della linea elettrica, di rinnovo dei binari e di adeguamento ai nuovi standard della sede ferroviaria e delle opere civili. Saranno circa 20 le maestranze impegnate su più turni. L'investimento economico complessivo di Rete Ferroviaria Italiana sarà di circa 2,5 milioni di euro. La circolazione sarà sospesa fra Ciampino e Albano e fra le due località la mobilità sarà garantita con autobus. Da sabato 3 agosto a domenica 1 settembre. Lavori sulla tratta fra Ciampino e Colleferro, sulla linea Fl6 Roma-Cassino per realizzare la prima fase dell'upgrade prestazionale della linea che consentirà il transito dei nuovi treni merci High Cube sull'itinerario Scadinavia-Mediterraneo via Cassino e per il Sud Italia.

Saranno aumentate le dimensioni delle Gallerie Colonna, Olmata e Docciarello, rinnovati otto chilometri di binari fra Valmontone e Colleferro, adeguati alcuni cavalcavia ed eseguiti inoltre lavori di mitigazione del rischio idrogeologico. Ai lavori di tipo civile si accompagneranno attività di rinnovo dei binari e di potenziamento degli apparati tecnologici. Le maestranze coinvolte saranno circa 300 per un investimento complessivo di Rete Ferroviaria Italiana di circa 14 milioni di euro.

La circolazione ferroviaria sarà sospesa da Ciampino a Colleferro e fra le due località la mobilità sarà garantita con autobus sostitutivi. La pianificazione dei lavori ha consentito di inserire direttamente in orario i dettagli dei servizi sostitutivi che l'impresa ferroviaria attiverà per l'occasione. Gli orari e i tempi di viaggio degli autobus potranno variare in relazione al traffico stradale.

