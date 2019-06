Anzio, Festival Street Food: boom di presenze, oggi ultima serata

Boom di presenze ad Anzio per la seconda edizione dello Street Food che ha visto la piazza piacevolmente invasa da operatori dello street food e da un pubblico che ha apprezzato in modo particolare l'iniziativa. La eterogeneità dell'offerta dell'enogastronomia, principalmente locale, ha fatto registrare un alto numero di presenze che mai si era visto nel mese di giugno ad Anzio.

Positivo riscontro, quindi, di una iniziativa che aveva, nella sua prima edizione, le lamentele degli operatori commerciali del posto che temevano di veder messa a rischio la presenza di clienti presso le proprie attività; tuttavia così non è stato in quanto le code, anche davanti alle gelaterie così come dinanzi ai ristoranti, hanno dato prova che una simile iniziativa a prodotto il sold out per tutti.

L'offerta gastronomica è stata eterogenea accontentando tutti i gusti e tutti i palati, permettendo, inoltre, a chi volesse trascorrere una serata diversa, di distrarsi gustando uno dei prodotti offerti in una piazza che ha fatto da bellissimo scenario grazie anche agli organizzatori che sono riusciti a non trasformare un evento anche turistico in una comune sagra di paese.

Unico neo rappresentato dall'assenza di forze di polizia ben visibili, sempre importanti nella loro funzione anche di deterrente e prevenzione, che avrebbero dovuto essere presenti se il sindaco, autorità locale di pubblica sicurezza, si fosse attivato in tal senso garantendone la presenza; tuttavia un servizio d'ordine privato ha tamponato tale carenza attraverso un controllo legato al proprio ruolo e alle proprie possibilità.

Godiamo con spensieratezza di quest'ultima serata della generosa iniziativa del Festival dello Street Food ad Anzio.