Due libri raccontano di Roma antica e della sua storia

Due libri raccontano la storia di Roma e il suo mondo, le sue connotazioni storiche partendo dall'archeologia e dalle fonti antiche; Percorso sulla via Latina e Gli dèi ci guardano, sono due libri di Domenico Oliva, pubblicati da Antiquitas, dei quali il primo discorre dell’antica via Latina, strada preesistente alla nascita di Roma e già precedentemente percorsa dagli Etruschi lungo un percorso che collegava Roma a Capua. Il secondo libro affronta l’importante tema della religione romana, della sua importanza politica e sociale nel mondo romano, delle sue interazioni con le religioni delle popolazioni del bacino del Mediterraneo e del vicino Oriente antico e del peso che la religione ha avuto nella vita e nella crescita dell’urbe.

Due libri, pertanto, che in maniera differente si occupano della vita di Roma, dalla sua fondazione alla sua crescita, espansione e trasformazione da una città di pastori a capitale del mondo antico; una metropoli con i suoi meccanismi, i suoi intrighi, le sue norme scritte e le sue regole non scritte. Una città che ha superato incredibili sconfitte e pericoli estremi, che è risorta dopo battaglie che sembravano aver messo la parola fine alla sua esistenza, che si è evoluta dal punto di vista sociale, antropologico, religioso, economico e commerciale, ingegneristico e strutturale divenendo il punto di riferimento del mondo allora conosciuto.

E' ora possibile entrare nel mondo romano di 2000 anni fa attraverso la lettura dei libri citati; una lettura che ci porta a scoprire aspetti che possono apparirci normali e particolari che ignoriamo lasciando che, capitolo dopo capitolo, il mondo romano si sveli al lettore offrendo un panorama diverso o più complesso rispetto a quello che conosciamo. Dai sacrifici rituali, a volte anche umani, alla sepoltura rituale di bambini e adulti al di sotto delle fondamenta di case, porte, mura di cinta, alle furiose battaglie non solo per la conquista ma anche per la sopravvivenza; tutto ciò ma tanto altro ci è dato scoprire dalla lettura di questi libri che ci regalano informazioni sconosciute, approfondimenti di fatti e accadimenti conosciuti con un linguaggio accurato ma semplice, accompagnato da una dovizia di particolari che permettono a chiunque di accostarsi ad una lettura completa, stimolante, affascinante.

