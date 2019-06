Artena, l'ultimo saluto a Marco nella chiesa Santa Maria del Gesù

La chiesa Santa Maria del Gesù di Artena non è riuscita a contenere tutte le persone che si sono strette ai familiari per dare l'ultimo saluto a Marco, il 45enne scomparso a causa di un malore colto durante una passeggiata in bicicletta domenica scorsa.

Marco, persona serie e rispettosa, lo descrivono così gli amici che passrggiavano in bicicletta con lui e che giocavano con lui al calcetto.

Lungo applauso all'uscita del feretro dalla chiesa.

Sgomento e occhi lucidi che a fatica trattengono le lacrime nei presenti.

Alla moglie e ai figli le nostre condoglianze.