Cadaveri carbonizzati trovati in auto a Torvajanica: è giallo a Pomezia

Giallo a Torvajanica. Nella mattinata odierna, venerdì 14 giugno, due corpi carbonizzati, non ancora identificati, sono stati rinvenuti in un'auto in via San Pancrazio, in una traversa di via Siviglia nel Comune di Pomezia. La scoperta intorno alle ore 10:25 dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco per un'auto in fiamme: una Ford da quanto si apprende dalle prime informazioni. I cadaveri sono stati trovati all’interno di un’auto in una stradina secondaria della zona di Martin Pescatore. Sul posto Vigili del Fuoco e i Carabinieri che indagano sull'accaduto.

LEGGI ANCHE: