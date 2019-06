Campoleone, anche il deputato Bella alla manifestazione dei pendolari

"Sono stato alla manifestazione dei comitati dei pendolari della Roma/Nettuno e Roma/Minturno. Molti dei volti presenti erano gli stessi che ogni mattina incontro nel treno che prendo per andare in Parlamento". Lo ha scritto in un post su Facebook il deputato del Movimento 5 Stelle Marco Bella.

"Il servizio - ha aggiunto il parlamentare pentastellato - è a carico della Regione Lazio, un ente non governato dal Movimento 5 Stelle, ma questo non può essere un alibi. Anche il Governo e il Parlamento hanno il dovere di fare la propria parte. Lo Sblocca Cantieri ha permesso ad oggi di utilizzare 35 miliardi di risorse pubbliche per opere che i cittadini aspettano da anni".

"La Roma/Nettuno - ha scritto Bella - è una tratta utilizzata da 22.000 persone ogni giorno e in buona parte è su mono rotaia. Basta un piccolo inconveniente per sequestrare migliaia di persone. "Diamo precedenza - ha concluso il deputato - a ciò che realmente serve ai cittadini invece di darla a grandi opere spesso inutili".