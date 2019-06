Fiumicino, barca privata in rimessa esplode: tre feriti in codice rosso

Stasera intorno alle 20:00 una imbarcazione privata è esplosa nel rimessaggio in via del Faro a Fiumicino. Sul luogo sono intervenuti 2 elicotteri, tre ambulanze e un'auto medica. Tre i feriti soccorsi, due con ustioni oltre il 40% sul corpo tra arti e addome, e uno con ustioni più leggere e intossicazione da fumo. I feriti sono stati trasportati in codice rosso all'ospedale Sant' Eugenio nella Capitale.

I Vigili del Fuoco insieme agli investigatori stanno ricostruendo l'accaduto raccogliendo tutti gli elementi utili allo scopo. Stamattina, sempre a Fiumicino, un incendio si è sviluppato coinvolgendo tre imbarcazioni sul fiume Tevere al cantiere navale Sea Cloud. L'intervento dei pompieri del Comando di Roma ha spento le fiamme, e due barche sono finite affondate. (Foto di repertorio)