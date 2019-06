Frosinone: incendio deposito rifiuti, sostanze tossiche nell'aria VIDEO

Brucia un deposito di rifiuti urbani a Frosinone, nella zona indusriale del capoluogo ciociaro. Le immagini e il video che pubblichiamo sono stati girati dal parcheggio del Carrefour di Frosinone, tra gli sguardi distratti e non troppo preoccupati dei tanti clienti che anche la domenica popolano il centro commerciale. Inconsapevoli forse del danno all'ambiente e quindi alle persone, residenti in primis che stanno subendo.

Inquinamento e diossina sono ultra nocivi per la nostra salute ma evidentemente essere ormai abituati a incendi di ogni genere, colposi o dolosi che siano, ci lascia quasi indifferenti o comunque rassegnati all'idea che tanto è inevitabile. Non deve essere così. Ogni volta che accade un fatto analogo va trovato il responsabile, è un atto dovuto verso la verità ed è soprattutto l'unico modo per dimostrare che non è normale mettere a rischio la salute altrui impunemente. L'incendio e la colonna di fumo è già molto evidente da Anagni e i Vigili del Fuoco come al solito sono i primi ad accorrere e a mettere a repentaglio la propria vita.