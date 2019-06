Cisterna di Latina, incendio in un sito di stoccaggio rifiuti

Il personale operativo del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Latina è intervenuto nelle serata di ieri, alle ore 20.45 circa, nella zona industriale del Comune di Cisterna di Latina, a seguito segnalazioni di un incendio.

Sul posto, in una azienda di stoccaggio di rifiuti, le fiamme stavano coinvolgendo una parte degli stessi.

Le operazioni di spegnimento, anche con l'ausilio di una ABP (AutoBottePompa), sono valse ad impedire la propagazione dell'incendio. Al momento non si sono riscontrati elementi utili per stabilire le cause. Non risultano persone coinvolte.