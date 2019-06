Rocca di Papa, l'Anci Lazio ai funerali del sindaco Emanuele Crestini

Si svolgeranno oggi pomeriggio 27 giugno, dalle 16.30, presso il Parco Comunale "La Pompa" di Rocca di Papa i funerali del Sindaco Emanuele Crestini. Già da questa mattina e fino a un’ora prima delle esequie è aperta la camera ardente presso il Duomo di Santa Maria Assuna in Cielo a Rocca di Papa (vicino alla sede del Municipio.

ANCI Lazio, nella persona del presidente, Nicola Marini, del Segretario Enrico Diacetti e del ViceSegretario, Giuseppe De Righi, sarà presente ai funerali insieme a una folta rappresentanza dei Sindaci dei Comuni dell’area della Città Metropolitana e del Lazio. Intanto, quest’oggi, nella città di Rocca di Papa è stato disposto il più stretto lutto cittadino con la chiusura di tutti i lughi pubblici e con il divieto di manifestazioni ludico/sportive.

"ANCI Lazio – spiega il Presidente Marini – è vicina ai famigliari di Emanuele e a tutta la comunità di Rocca di Papa. Oggi partecipiano a questa cerimonia con la consapevolezza che il ricordo del Sindaco Crestini rimarrà vivido negli occhi dei suoi cittadini ma anche in quelli di tanti altri Sindaci del Lazio e d’Italia che ogni giorno combattono in prima linea per le proprie comunità; Emanuele ha fatto questo, ha combattuto, si è sacrificato da Primo Cittadino, ha dato la sua vita con coraggio e abnegazione perché altri potessero salvarsi".

A Rocca di Papa sono presenti oltre 5mila persone che affollano il Parco Comunale "La Pompa” nella zona dei Campi di Annibale. A coadiuvare la macchina organizzativa sono oltre 100 i volontari della protezione civile che già da ieri hanno iniziato la costruzione di una tensostruttura atta a contenere tutti i partecipanti all’evento.

L'Amministrazione Comunale fa sapere che i funerali del Sindaco Emanuele Crestini verranno celebrati da Sua Eccellenza Reverendissima Tarcisio Bertone, Cardinale Segretario di Stato emerito di Sua Santità Papa Francesco, nonché titolare della Diocesi di Frascati.

Leggi anche: