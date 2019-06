Bambino di Latina ingerisce detersivo, è ricoverato in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni del bambino di Latina che due giorni fa ha ingerito del detersivo. Il piccoli, di due anni, è ricoverato in terapia intensiva all'Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Ancora è in via d'accertamento la dinamica dei fatti. Il bambino avrebbe raggiunto un fusto di detersivo usato per la pulizia della casa e poi ne avrebbe bevuto il contenuto.

A dare l'allarme sono stati i familiari del piccolo, che si sono subito resi conto della gravità della situazione. Immediatamente è stato disposto il trasferimento presso il nosocomio romano, dove le condizioni del bimbo, seppur stabili, sono gravi.