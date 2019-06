Sanità: accordo medici e avvocati contro cause temerarie risarcimenti

Medici e avvocati di Roma insieme contro le richieste infondate di risarcimento danni da malasanità. I due Ordini professionali capitolini hanno siglato un protocollo d'intesa per contrastare il dilagante fenomeno dell'accaparramento di clientela per richieste indiscriminate, che danneggia i cittadini e le rispettive categorie professionali. Medici e avvocati collaboreranno anche su specifici focus quali il tutoring e la formazione. La firma è arrivata presso l'Aula Roberto Lala, all'interno della sede dell'Ordine provinciale di Roma dei medici chirurghi e odontoiatri, dove si è tenuto un Consiglio congiunto tra l'Omceo capitolino e l'omologo Ordine degli avvocati. È la prima volta che i Consigli di due Ordini professionali si riuniscono per affrontare sinergicamente problematiche comuni. Tutela delle categorie ma anche tutela dei cittadini, questo il senso del protocollo d'intesa, sottoscritto dai due presidenti, Antonio Magi e Antonino Galletti. I consiglieri inoltre, all'unanimità, hanno deliberato di dare mandato ai rispettivi presidenti, Magi e Galletti, di definire concrete modalità di collaborazione su specifici focus quali il tutoring, servizio che l'Omceo di Roma ha messo a disposizione di iscritti e cittadini dallo scorso mese di febbraio, e la formazione in settori complementari quali ad esempio la mediazione e le consulenze tecniche. Nel corso del Consiglio congiunto si è parlato anche di formazione congiunta.