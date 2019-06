Emergenza rifiuti: "Ama oggi è al lavoro, Festa di San Pietro e Paolo"

"Ama, d’intesa e coordinamento con Roma Capitale, con le sue maestranze è al lavoro anche oggi, festività di San Pietro e Paolo, per assicurare i servizi di raccolta dei rifiuti, l’igienizzazione e la sanificazione dei cassonetti stradali e il regolare funzionamento degli impianti aziendali per la selezione e la valorizzazione della raccolta differenziata e per il conferimento/trattamento dei rifiuti indifferenziati". Lo comunica Ama in una nota. "Sono complessivamente in servizio - aggiunge - oltre 1.700 dipendenti, tra operatori ecologici e autisti, e oltre 850 mezzi (veicoli a vasca, spazzatrici, compattatori, ecc.). Tecnici e preposti aziendali sono attivi per proseguire l’opera di monitoraggio sul territorio. Sono stati predisposti, inoltre, servizi speciali di tutela del decoro su tutta l’area di Ostia, dove si prevede un notevole afflusso di cittadini.

L’impianto tmb aziendale di Rocca Cencia è regolarmente attivo su 3 turni per ridurre al massimo l’impatto dell’attuale situazione contingente, dovuta principalmente alle consistenti riduzioni (oltre 700 tonnellate/giorno) dei quantitativi accolti in altri impianti di trattamento, iniziate nelle scorse settimane e tuttora in corso. I centri di raccolta aziendali, a disposizione gratuitamente dei cittadini, sono regolarmente aperti al pubblico dalle 7 alle 13. I cimiteri Verano, Flaminio, Laurentino, Ostia Antica e San Vittorino sono aperti dalle 7:30 alle 19. I cimiteri Cesano, Isola Farnese, Santa Maria di Galeria, Castel di Guido, Maccarese, Santa Maria del Carmine (Parrocchietta) sono aperti dalle 8 alle 13. Per tutti i cimiteri, l’ingresso è consentito sino ad 1 ora prima della chiusura".