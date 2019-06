INCIDENTE MORTALE

Ariccia: scontro tra moto e auto, centauro 37enne morto sul colpo

Il motociclista, per cause in corso di accertamento, è scivolato sull'asfalto di via del Ginestreto finendo contro un'auto che proveniva nel senso opposto

Incidente stradale mortale questa notte ad Ariccia intorno all'1. A perdere la vita, un 37enne di Ardea, alla guida di una moto che, per cause in corso di accertamento, è scivolato sull'asfalto di via del Ginestreto finendo contro un'auto che proveniva nel senso opposto di marcia. Alla guida dell'auto un romeno di 39 anni, negativo ai test per alcol e droga. Inutili i soccorsi, il motociclista è morto sul colpo. La salma è stata portata al Policlinico di Tor Vergata, a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Del caso si occupano i Carabinieri della Stazione di Nemi e il Nucleo Radiomobile di Velletri. (Ago/ Dire) Redazione

29-06-2019 18:45