Velletri: 19enne perde controllo auto e finisce contro muro, è grave

Un incidente stradale si è verificato questa notte lungo via Appia a Velletri, in direzione Cisterna di Latina, nei pressi di via delle Vascucce. Un 19enne locale (neopatentato), alla guida di un Opel Corsa, per motivi ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'autovettura andando a sbattere contro il muretto di cinta di una abitazione.

Il ragazzo, che è stato soccorso dai Carabinieri di Velletri e dagli operatori sanitari del 118, ha subito diversi traumi superficiali e più profondi, ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale in codice rosso.