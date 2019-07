Temptation Island 2019. Tra le tentatrici Elena Cianni di Valmontone

La sesta edizione di Temptation Island, il celebre reality di Canale 5 iniziato il 24 giugno 2019, è entrato nel vivo e sono molti gli spettatori italiani alla ricerca di maggiori informazioni sui tentatori e sulle tentatrici di quest’anno. Nella trasmissione ideata da Maria De Filippi e condotta da Filippo Bisciglia, infatti, oltre ai concorrenti intervengono ben 26 persone, tra ragazzi e ragazze: i tentatori. A loro, come sempre, il compito di far vacillare i sentimenti delle sei coppie del programma, sbarcate in Sardegna, per capire se il loro sia vero amore.

Bellissimi uomini e attraenti donne, che non hanno nulla da perdere a Temptation Island, a differenza proprio delle coppie che dovranno corteggiare. Qualche informazione su ognuno di loro, le possiamo trarre dal magazine di Uomini e Donne. Una delle tentatrici è Elena Cianni, 31 anni, di Valmontone. “Elena è un’istruttrice di zumba e raggaeton. Ultimamente, a causa di un infortunio, ha dovuto fermarsi per un po’. In passato ha avuto una lunga convivenza, durata tre anni e conclusa a causa di un presunto tradimento”, questo quanto riportato dal magazine.

La seconda puntata di Temptation Island 2019

Seconda puntata infuocata per Ilaria e Massimo a Temptation Island 2019. Il fidanzato, dopo aver scaricato Federica Lepanto, si è avvicinato moltissimo alla single Elena Cianni lasciandosi andare a dei commenti davvero molto forti. Senza tanti giri di parole, Massimo ha detto alla single: “sei pronta ad affrontare questo percorso insieme a me?”. Ma non finisce qui, visto che il fidanzato ha anche precisato di essere interessato ad approfondire la conoscenza con la bella istruttrice di fitness. “Tu potresti essere la persona giusta qua dentro” ha continuato il fidanzato spingendosi davvero oltre arrivando a toccarle il lato B. Tutto questo è stato ripreso e mostrato al falò alla fidanzata Ilaria che è letteralmente impazzita nel villaggio delle fidanzate arrivando a pronunciare una frase molto forte: “Mi fa proprio schifo, adesso ho il veleno dentro, il fuoco”. Intanto però anche Ilaria ha trovato nel single Javier un amico speciale con cui trascorrere dei momenti piacevoli.

