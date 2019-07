Le Terrazze Teatro Festival, Shopping di risate e risparmio famigliare

E’ tempo di saldi! Inizia il countdown per la corsa all’acquisto di abiti e prodotti scontati, ma quest’anno arriva una grande novità: i saldi fanno, infatti, il loro ingresso anche a teatro. Ad offrire l’opportunità di un risparmio formato famiglia è la kermesse Le Terrazze Teatro Festival, diretta da Achille Mellini, che dal 5 luglio al 3 agosto al Palazzo dei Congressi ospita un ricco calendario di professionisti della risata. E per venire incontro alle esigenze del pubblico ecco manifestarsi la vera occasione per i consumatori/spettatori, ovvero quella di poter acquistare un biglietto unico valido per poter usufruire di ben tre servizi: aperitivo sotto le stelle, spettacolo del comico preferito, gran finale in discoteca. Una formula “anticrisi” in grado di accontentare genitori e figli.

L’accesso sulle terrazze dello storico monumento sito nel quartiere Eur, grande esempio di architettura razionalista progettato dall’architetto Adalberto Libera, sarà consentito dalle ore 19.00, mentre gli spettacoli, ogni venerdì e sabato, inizieranno alle ore 21.30. Ad aprire le danze del buonumore il 5 luglio i comici dello show SCQR LIVE, condotti da Marco Capretti, fortunato format tv che torna in versione plen-air con nuovi personaggi e nuove gag che rivedremo in onda la prossima stagione televisiva. Il 6 luglio sarà l’uragano Dado a dare vita al suo recital con un percorso bis. L’attore, che spopola anche sui social, porterà in scena tutti quei brani che, nel corso della sua lunga carriera, hanno avuto un posto riservato al finale dei vari spettacoli e che il popolo di fan potrà cantare riunendosi attorno ad un ideale falò. Immancabili grandi novità e sorprese per un effetto di grande energia comica!

I prossimi appuntamenti: Il 12 e 13 luglio arrivano Pablo & Pedro, mentre il 19 luglio sarà la volta de I Centouno e il 20 luglio di Enzo Salvi, insieme a Valentina Paoletti. Ancora pieno di risate il 26 luglio con Cinzia Leone e il 27 luglio l’atteso Premio Persefone Comicus, presieduto da Maurizio Costanzo e diretto da Francesco Bellomo. Gran finale con Antonello Costa, il 2 agosto, e il duo Massimo Bagnato e Carmine Faraco, il 3 agosto.

Palazzo dei Congressi Roma Eur – Piazza J.F. Kennedy, 1

www.teatrotirsodemolina.it

0695947225