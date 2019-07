Valmontone. Tutto pronto per la "Notte Bianca delle Degustazioni"

Tutto pronto per la “Notte Bianca delle Degustazioni” nel centro storico di Valmontone. La locale Pro Loco, organizzatrice dell’evento, è pronta a dir vita a una serata magnifica: la notte del gusto, cresciuta di anno in anno e giunta alla tredicesima edizione. L’unica vera e originale serata dedicata ai prodotti tipici, al cibo regionale e nazionale. Musica, spettacolo, giochi, mostre animeranno la serata, ma a far da padrone alla manifestazione saranno sicuramente le degustazioni dei prodotti tipici.

Con il patrocinio della Città di Valmontone, assessorato alla cultura, dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia e del comitato regionale UNPLI Lazio, questa sera, sabato 6 Luglio, a Valmontone all’interno della suggestiva cornice del centro storico le degustazioni a partire dalle ore 20:30, mentre, alle ore 19:30 è prevista la partenza del corteo (gruppi folkloristici, gruppi storici, la rappresentanza di tutte le Pro Loco partecipanti e di tutte le autorità) da piazza della Repubblica. Per questa edizione, in occasione dei 50 anni della Pro Loco di Valmontone, la “Notte Bianca delle Degustazione” ospiterà al suo interno l’ottava festa regionale delle Pro Loco del Lazio e la seconda “Fiera degli Eventi” nazionale, che sarà ospitata all’interno della Corte di Palazzo Doria Pamphilj nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio.

Inoltre, durante la manifestazione, sarà possibile visitare gratuitamente il museo e il Palazzo Doria Pamphilj.

Per l’occasione, è stato istituito un servizio navetta gratuito (parcheggio stazione ferroviaria e parcheggio Todis a Sant’Anna) per raggiungere comodamente la festa.

Il programma dei festeggiamenti:

-SABATO 6 LUGLIO-

ORE 19.30-PARTENZA DEL CORTEO DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA

(Percorso: Via Sant’Antonio – Via Porta Romana - Via Ungheria - Largo Ballarati - Corso Garibaldi - Piazza Giusto Dè Conti – Largo Mario De Persis - Piazza del Paradiso – Via del Paradiso – Piazza della Costituente – Piazza Umberto Pilozzi)

ORE 20.30-APERTURA STAND PRO LOCO

Piazza Giusto Dè Conti

ORE 22.00 -Spettacolo musicale con CAMARILLI BRILLI

ORE 23.45 - Spettacolo con STEFANO DRAGONE

ORE 00.15 - NICE INSIDE Disco anni 70(fino alle 02.00)

Durante la serata spettacolo di cabaret con “Marco Capretti” di Made in Sud e Alessandro Serra

Piazzale Antonio Ruberti – Corte di Palazzo Doria Pamphilj

ORE 20.30 –PEPERONCINO CHE PASSIONE

ORE 22.00 – Spettacolo con STEFANO DRAGONE

ORE 22.30–Spettacolo con I LADRI DE KAINE – musica popolare

ORE 23.30-Spettacolo Pirotecnico dal terrazzo del Palazzo Doria Pamphilj

Corso Garibaldi

Dalle ore 19.30 – MOSTRA AUTO D’EPOCA E DA CORSA

Scalinata Vittime Civile di Guerra e Via dei Telari

Dalle ore 19.30 – MOSTRA VESPA CLUB a cura del Vespa Club di Artena

Piazza Umberto Pilozzi

Dalle ore 20.00 – GONFIABILI E GIOCHI PER BAMINI

Per le vie e le piazze del Centro Storico

ESIBIZIONE DEI GRUPPI FOLKLORISTICI

ESIBIZIONE DEGLI ARTISTI DI STRADA CON:

TRAMPOLIERI,

GIOCOLIERI,

SPETTACOLIBOLLE DI SAPONE,

SPETTACOLO DEL FUOCO

-DOMENICA 7 LUGLIO-

ORE 10.00 – Sfilata per le vie del Centro Storico della BANDA MUSICALE CITTA’ DI VALMONTONE E DELL’ASD BLUES STAS MAJORETTES DI VALMONTONE

ORE 10.00 - Sala dell’Aria - informativa in materia di sicurezza

ORE 11.30- Sala dell’Aria- informativa in materia di primo soccorso

Piazzale Antonio Ruberti – Corte di Palazzo Doria Pamphilj

ORE 10.30–Esibizione della BANDA MUSICALE CITTA’ DI VALMONTONE E DELL’ASD BLUES STAS MAJORETTES DI VALMONTONE

ORE15.30 - Sala dell’Aria- corso HACCP

ORE 17.30 – Esibizione della Scuola di Danza “Welcome for Dance” di Valmontone

ORE 21.30 – Spettacolo musicale con “VENTUM” – musica blues-pop-funk

Le Pro Loco partecipanti:

CANEPINA FIENO CANEPINESE AL RAGU’ ZAGAROLO TORDIMATTI - CIAMBELLINE AL VINO CIVITELLA D’AGLIANO VINO CANTINA MOTTURA E CASCIANI - PRODOTTI DA FORNO CORI PROSCIUTTO COTTO AL VINO CASTRO DEI VOLSCI SALSICCIA CASTRESE – SALUMI VARI - FORMAGGI DI PECORA, CAPRA E MUCCA ALLE NOCI, TARTUFO, PICCANTE, RUCOLA E SEMPLICE CASTEL DI TORA TRIPPA ALLA ROMANA CONSORZIO VALLE SANTA (Cantalice, Greccio, Poggio Bustone, Morro Reatino, Cittaducale, Colli del Velino, Rivodutri) PROMOZIONE DEL CAMMINO DI SAN FRANCESCO E DI SAN BENEDETTO, PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ E DEGLI EVENTI DELLA PRO LOCO. AMATRICE SPAGHETTI ALL’AMATRICIANA VILLA SANTO STEFANO DOLCI E PRODOTTI LOCALI FIUMICINO FRITTURA DI PESCE PRIVERNO MOZZARELLE DI MAENZA, FALIA E CARCIOFINI DI PRIVERNO, MATERIALE PROMOZIONALE – PROSCIUTTO - FORMAGGIO MAENZA ROCCASECCA DEI VOLSCI ROCCAGORGA VALMONTONE GNOCCHI DI TRITELLO - BIRRA ARTIGIANALE - MIELE SANT’ELIA FIUMERAPIDO VINO - OLIO - PRODOTTI ARTIGIANALI CORENO AUSONIO PANE CORENSE - VINO MALEDETTO CANTINA LA VALLE - OLIO E OLIVE ARDEA ARROSTICINI DI PECORA CECCHINA PORCHETTA E ROMANELLA POMEZIA TORVICELLI VEROLI CIAMBELLE VEROLANE – SALSICCE - PANCETTA FERENTINO MATERIALE PROMOZIONALE ITRI OLIVE E PANE FIUGGI ACQUA E DOLCI CONSORZIO ANTICHE VIE ROMANE PROMOZIONE DEL TERRITORIO CONSORZIO CASTELLI ROMANI PROMOZIONE DEL CONSORZIO ROCCA DI CAVE FORMAGGI E SALUMI COLLEVERDE DI GUIDONIA VINO – FORMAGGI - BISCOTTI CASTEL MADAMA CONFETTURE PERE SPADONE - TOZZOTTO - OLIVE UNPLI NAZIONALE PROMOZIONE ATTIVITA’ DIPARTIMENTI UNPLI LAZIO PROMOZIONE EVENTI E MANIFESTAZIONI SERRONE PATACCA - PASSERINA - CESANESE COLLALTO SABINO CREPES – FORMAGGI DI CAPRA POFI TRIPPA GAVIGNANO CIAMBELLINE Al VINO -MACCARUNI - BRUTTI MA BUONI CAVE PIZZA DI POLENTA E VERDURA - GNOCCHETTI AL POMODORO - SERPETTE - CIAMBELLE - MERINGHE NETTUNO VINO CANTINA NERONIANO E MAREDIVINO CIAMBELLINE AL VINO BIANCO, ANICE E ROSSO ARTENA MIELE - FORMAGGI - PANE - DOLCI MONTEPORZIO CATONE PIGLIO CESANESE - CIAMBELLE AL VINO - PEPERONCINI E PREPARATI A BASE DI PEPERONCINO UNPLI PUGLIA(Pro Loco Lizzano e Pro Loco Latiano) FRUTTA– OLIO - VINO PAGNOTTELLE - PRODOTTI DA FORNO UNPLI MARCHE CRESCIA – VINI – SALUMI – OLIO FARINE – DOLCI PASTA - UNPLI BASILICATA DOLCE IL “BOCCONOTTO DI MARATEA” UNPLI SICILIA VINO PRINCIPE DI CORLEONE – MARMELLATE BIO – BISCOTTI – FRUTTA MARTORANA – DOLCI PASTA DI MANDORLE – VINO ZIBIBBO – CREMA DI PISTACCHIO DI BRONTE – CREMA DI MANDORLE – CIOCCOLTA DI PISTACCHIO DI BRONTE, MELOGRANO E AGRUMI – CACIOCAVALLO DI VACCA CINISARA – RICOTTA SALATA – CACIOCAVALLO PEPETO UNPLI LOMBARDIA UNPLI CAMPANIA VINO – MIELE –PRODOTTI ARTIGIANATO UNPLI VIBO VALENTIA PRODOTTI TIPICI CALABRESI – NDUJA – AMARO DEL CAPO – TONNO CALLIPO UNPLI REGGIO CALABRIA SALSICCE SOPPRESSATA - CAPOCOLLO- PANCETTE TESE E ARROTALE - ZEPPOLE CON LE PATATE - BERGAMOTTO CASTEL GANDOLFO PROMOZIONE MANIFESTAZIONI ED EVENTI UNPLI UMBRIA TARTUFI - MARMELLATE - FRITTATA AL TARTUFO UNPLI VENETO PROSECCO SUPERIORE CONEGLIANO VALDOBBIADENE D.O.C.G. UNPLI MOLISE PAMPANELLA ROCCA DI PAPA PROMOZIONE DEL TERRITORIO CONSIGLIO DEI GIOVANI

*Foto di Roberto Benedetti