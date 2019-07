Frosinone Calcio, mercoledì il via alla nuova stagione

Sta per prendere il via la nuova stagione del Frosinone Calcio. Dopo la retrocessione dalla Serie A alla Serie B, maturata nello scorso campionato, tante sono le cose cambiate all’interno di squadra e società. La prima riguarda la guida tecnica della squadra che è stata affidata ad Alessandro Nesta, una scommessa che patron Maurizio Stirpe, nella sua figura di presidente, ha voluto tentare per il rilancio della sua squadra. Un campione del mondo ed ex difensore di statura mondiale, Nesta la scorsa stagione ha allenato il Perugia in Serie B concludendo la stagione all’ottavo posto; ultimo disponibile per la qualificazione ai play off. Il nuovo mister, non appena arrivato a Frosinone, ha trovato un cantiere aperto. Tanti sono stati i giocatori che dopo la disastrosa stagione in A sono rientrati nelle proprie squadre di provenienza concludendo così il loro periodo di prestito in ciociaria. Urge dunque una riprogrammazione che il tecnico e la società stanno affrontando insieme per provare a gettare le nuove basi per il ritorno nella massima serie del calcio italiano.

Altro capitolo riguarda la figura del direttore sportivo e tecnico. Dopo una sola stagione Capozucca ha deciso di interrompere il proprio rapporto professionale con il Frosinone Calcio, salvo rimanere comunque come consulente esterno e uomo di fiducia di patron Stirpe. A gestire tutte le vicissitudini, anche in chiave calciomercato, ci sarà il sempre presente Ernesto Salvini coadiuvato dall’ex capitano Alessandro Frara il quale sta studiando per il suo futuro ruolo di Ds dei ciociari.

Inizio del raduno pre-season programmato dunque per mercoledì 10 luglio, presso il centro sportivo di Ferentino, con le consuete visite mediche. La data fissata per la partenza verso quello che sarà il vero e proprio ritiro è venerdì 12 luglio. Il Terminillo sarà nuovamente la location scelta dalla società per preparare la nuova stagione. Ritiro che sarà però articolato in due fasi: la prima come anticipato al Terminillo e la seconda, a partire dal 25 luglio, si svolgerà a Ronzone in Trentino. Il rientro definitivo a Frosinone è previsto per mercoledì 31 luglio. Non mancheranno di certo le amichevoli che il Frosinone disputerà contro avversari di caratura diversa:

Amatrice – Frosinone: domenica 14 luglio presso lo stadio “P. Tilesi” di Amatrice

Frosinone – Cantalice: mercoledì 17 luglio presso lo stadio “E. Leoncini” (sede del ritiro sul Terminillo)

Frosinone – Rieti: domenica 21 luglio presso lo stadio “E. Leoncini” (sede del ritiro sul Terminillo)

Lecce – Frosinone: sabato 27 luglio presso lo stadio “Briamasco” di Trento

Monza – Frosinone: martedì 30 luglio presso il centro sportivo di Brentonico

Saranno dunque queste 5 le amichevoli ufficiali che il Frosinone affronterà nel suo precampionato, partite che precederanno il debutto ufficiale che avverrà come in ogni stagione in Coppa Italia.

La foto di copertina dell'articolo è stata presa dalla pagina Facebook ufficiale del Frosinone Calcio.