Trema ancora la terra a Colonna: altra leggera scossa di terremoto

Trema ancora la terra nell’area della provincia di Roma. Nelle prime ore della mattinata odierna, lunedì 8 luglio 2019, è stata registrata alle 5:58 con magnitudo 2.0, epicentro a quattro chilometri da Colonna, a una profondità di 10 chilometri.

Anche nelle prime ore del pomeriggio di ieri, domenica 7 luglio 2019, si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 1.6 nell’area compresa tra Colonna, Gallicano e Valle Martella, dove aveva avuto origine il precedente fenomeno sismico che lo scorso 23 giugno aveva messo in allarme la popolazione della zona, registrando una magnitudo di 3.7 gradi.

In queste ultime occasioni, oltre alla bassa intensità, il fenomeno ha avuto luogo a circa 10 km di profondità, motivo per il quale la scossa è stata sostanzialmente non avvertita dalla popolazione. Si tratta tuttavia del settimo fenomeno sismico della zona nelle ultime due settimane, tutte di lieve entità a eccezione, come detto, dell’evento principale verificatosi il 23 giugno.

