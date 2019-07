Bici, obbligo casco per i minori di 12 anni. Guida con telefono, pene più severe

I bambini di età inferiore ai 12 anni dovranno indossare il casco quando andranno in bici. E' una delle novità più interessanti introdotte nel nuovo Codice della strada, la proposta di legge approvata in Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati. Nel 2018 l'Italia ha avuto 11 giovani ciclisti morti sulle strade. La speranza dei firmatari dell'emendamento è quella di ridurre il numero di bambini uccisi sull'asfalto, il nostro Paese si allinerà agli altri Stati europei che hanno già introdotto l'obbligo del casco per i minorenni.

Da segnalare altri importanti cambiamenti: sospensione della patente da 7 giorni a 2 mesi per guida con cellulare; sosta gratuita per i disabili sulle strisce blu; posti riservati alle donne in gravidanza o con bimbi fino a due anni; obbligo delle cinture di sicurezza sugli Scuolabus.