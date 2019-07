Dove andare a Roma e nel Lazio nel week end del 12, 13 e 14 luglio

Un Trono di Spade o un “Trono di Tiella”?

Quando si tratta di mangiare non si fa la guerra nessuno, e in redazione Discoverplaces quando parliamo di enogastronomia è un regno unito!

E’ tempo di musica in riva al mare, spettacoli al tramonto e soprattutto cinema a tutta birra! Un’estate per la nostra Regione ricca di manifestazioni dedicate all’arte della cinematografia e ai film-makers del territorio, diventa anche protagonista per queste ultime settimane di Luglio nella produzione della nuova serie del “Trono di Spade”(Game of Thrones: Blood Moon). Alcune delle riprese del nuovo prequel di una delle serie TV più famose al mondo si stanno girando a Gaeta nella splendida location della Montagna Spaccata, prova schiacciante che il Lazio di fantasy ha tanto da vendere, quindi se la famosa azienda produttrice di serie televisive HBO ne ha riconosciuto il fascino...perchè non andarlo a scoprire anche noi?

Forchette alla mano e infradito ai piedi, pronti per un altro fine settimana di eventi (e divertimento) a non finire!

Provincia di Roma - Bellegra

Non solo pizza e fichi!

Il 13 Luglio al paese dei panorami ritorna la festa dedicata al frutto simbolo di questo splendido borgo in Provincia di Roma, la sagra del Fallacciano. Un fine settimana alla scoperta di questo frutto simbolo dell’estate, protagonista di tante tradizioni enogastronomiche locali. Una perfetta occasione per godere dello splendido sapore del fragrante fico Bellegrano in tutte le sue preparazioni, dalle marmellate alle mostarde. Un weekend di relax in uno dei borghi più belli della provincia di Roma, tra buon cibo, musica e tanto divertimento.

Provincia di Viterbo - Viterbo

Un weekend a dir poco medievale.

Dall’11 al 14 Luglio Il quartiere medievale di San Pellegrino ritorna nel 1200 con uno degli appuntamenti più attesi dell’estate Viterbese. LUDIKA 1243 è una manifestazione che ricostruisce la storia di questo affascinante periodo con un fine settimana di giochi, attività culturali e spettacoli a tema che coinvolgono tutti i curiosi da semplici visitatori a protagonisti grazie alle esibizioni degli artisti che partecipano a questo Festival del Teatro di Strada Medievale. Un fine settimana di divertimento alla scoperta di antiche tradizioni immersi nel fascino di uno dei paesi più belli d’Italia.

Provincia di Latina - Sabaudia

Le sentite le sirene che cantano?

Dal 12 al 28 Luglio le spiagge di Sabaudia si riempiono di musica e spettacolo con il Sunset Jazz Festival, una manifestazione che ogni anno ospita artisti da tutta la provincia all’ombra dello splendido Monte Circeo.

Un fine settimana di concerti in riva al mare nelle splendide sfumature del tramonto Sabaudino, tanti eventi dedicati al genere Jazz che uniscono il classico al moderno con performance mozzafiato, che ogni anno fanno del sunset Jazz festival uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Provincia di Frosinone - Alatri

Halleluja!

Il 15 Luglio, il borgo Ciociaro di Alatri si riempie di musica e allegria con un appuntamento serale dedicato al genere della musica gospel. Lo splendido chiostro di San Francesco si trasforma in un palco a stelle e strisce, vedrà come protagonisti il gruppo di coristi Statunitensi “We Believe, Una voce in Concerto” che si esibiranno in uno spettacolo a cui non servirà alcuna traduzione. Un’occasione per andare alla scoperta di uno dei borghi più antichi del Lazio, visitare le imponenti Mura Ciclopiche e gustare i prodotti tipici del territorio.

Provincia di Rieti - Magliano Sabina

Una giostra di emozioni!

Magliano Sabina rinasce per un fine settimana con la Giostra del Gonfalone dall’11 al 14 Luglio, una manifestazione che celebra la cultura e tradizione di questo borgo della sabina. Tre giorni di rievocazioni storiche che ripercorrono episodi e momenti ripresi dall’antica storia del borgo. Dai giochi di una volta all’enogastronomia locale, per l’occasione di festa riaprono le vecchie cantine e osterie del borgo che offrono un menù tutto medievale, ricco dei prodotti e dei piatti della tradizione locale che tutti i partecipanti avranno l’opportunità di gustare.