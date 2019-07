Velletri, via dei Cinque Archi: auto si ribalta, bimba 7 e ragazzo 11 anni gravi

Madre e tre figli, due ragazzi di 15 e 11 anni, e una bambina di 7 anni, originari di Paliano (Fr), viaggiavano a bordo di una Ford Mondeo Station Wagon, in via dei Cinque Archi, presso Velletri, quando, per cause ancora da chiarire, la donna conducente dell'auto ha perso il controllo del veicolo che si è ribaltato sul manto stradale.

La Polizia di Genzano e Velletri è giunta sul posto, insieme agli operatori sanitari. Feriti non gravemente la madre e il figlio di 15 anni, mentre la piccola e il ragazzo di 11 anni sono rimasti feriti in modo più grave, e soccorsi sono stati trasportati al Policlinico Gemelli e al Bambino Gesù attraverso l'elisoccorso.