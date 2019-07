Sabrina Bruni di Artena (RM) è Miss Mamma Italiana 2019

E’ stata Sabrina Bruni ad aggiudicarsi, sabato sera, la fascia di “Miss Mamma Italiana Gold 2019” a Frassinelle Polesine, alla finale della 26esima edizione del concorso. L’evento, patrocinio dal Comune di Frassinelle e organizzato in collaborazione con l’Usf Frassinelle Calcio, si è svolto nell’ambito della 11esima Festa della Bondola. A premiare Sabrina Bruni (46 anni, infermiera professionale, di Artena in provincia di Roma, mamma di Lorenzo ed Arianna di 15 e 14 anni) Paolo Teti, che ha presentato la serata insieme a Elena Stetco. Sul palco anche il sindaco di Frassinelle Polesine, Renzo Calzavarini.

“Miss Mamma Italiana” è il primo concorso nazionale di bellezza e simpatia, con marchio registrato, dedicato alla figura della mamma, una produzione Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti. Il concorso è riservato a tutte le mamme ed è suddiviso in due categorie: fascia di età 25/45 anni, la cui finale si è svolta lo scorso mese di giugno ed ha visto trionfare la bella 42enne padovana Emanuela Bonamin, e fascia “Gold”, per le mamme aventi un’età tra i 46 ed i 55 anni. “Miss Mamma Italiana”, sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

Venerdì scorso le mamme sono state impegnate per gli scatti fotografici, i test e per le prove, mentre sabato si è svolta la finale, dove oltre ad effettuare la classica passerella prima in abito poi in costume da bagno, le mamme hanno sostenuto alcune prove di abilità come cantare, ballare, presentare una ricetta gastronomica, cantare una ninna nanna e tante altre. La vincitrice assoluta e le altre undici vincitrici di fascia, saranno impegnate per gli scatti fotografici utili alla realizzazione del Calendario di “Miss Mamma Italiana Gold 2020”, giunto alla sua 18esima edizione. (Fonte "La Voce di Rovigo)

