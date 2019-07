Le migliori offerte ADSL e Fibra da attivare a Roma e nel Lazio

Risiedete a Roma o in un Comune del Lazio e state cercando delle soluzioni Internet per il fisso di casa? La capitale è una delle aree della Penisola su cui sono stati investite più risorse per la realizzazione di infrastrutture di connessione di nuova generazione e i lavori per consentire l’accesso alla banda ultralarga in linea con gli obiettivi dell’ Agenda Digitale Europea dovrebbero concludersi nel 2020.

Sono diverse le zone della città e della provincia raggiunte dalla fibra misto rame, mentre la FTTH è più concentrata a Roma e nelle aree limitrofe. I centri non ancora raggiunti dalla fibra, invece, potranno contare sulla rete ADSL fino a 20 Mega. Ma quali sono le migliori offerte ADSL e fibra disponibili?

Le tariffe sottoscrivibili nella capitale sono sostanzialmente le stesse proposte su base nazionale dai principali provider, con prestazioni variabili a seconda della copertura e del tipo di tecnologia di rete disponibili.

Per essere certi della possibilità di attivazione delle diverse offerte è possibile effettuare una verifica della copertura online (per provarne uno dei migliori, clicca qui ). Con la verifica della copertura, inoltre, scoprirete a quale velocità nominale potrete navigare su Internet in base al provider scelto.

Tornando alle offerte ADSL o Fibra attivabili a Roma e nel Lazio, ecco le principali soluzioni.

Offerte TIM ADSL e fibra

Con le tariffe Super di Telecom Italia è in vigore una promozione che comprende un’opzione gratuita a scelta del cliente, l’accesso a TIM VISION senza costi e la possibilità di avere un modem in comodato d’uso gratuito usufruendo dello sconto sul canone per il primo anno sulle offerte in fibra. I costi e le caratteristiche delle TIM Super Sono le seguenti:

TIM Super ADSL (35 euro al mese): telefonate verso tutti a 19 cent al minuto, con scatto di 19 centesimi, più una connessione ADSL fino a 20 mega di velocità;

TIM Super Mega (30 euro al mese per 12 mesi, anziché 40 euro): chiamate a 19 cent al minuto con scatto di 19 centesimi e Internet illimitato fino a 100/200 Mega in download;

TIM Super Fibra: (30 euro al mese per 1 anno, anziché 40 euro): telefonate a 19 centesimi al minuto con scatto di 19 cent e Internet senza limiti fino a 1 Gigabit al secondo.

L’opzione gratuita a scelta del cliente potrà essere la Voce (per avere le telefonate illimitate), TIM VISION PLUS (la versione più completa del servizio di streaming video), Smart Home (un kit per la sorveglianza domestica) oppure Safe Web Plus (per la sicurezza della navigazione Internet). Il costo di attivazione su tutte le offerte è pari a 15 euro al mese per i primi 12 rinnovi. Le tariffe TIM Super prevedono un contratto con una durata minima di 24 mesi.

Offerte Vodafone ADSL e fibra

L’operatore Vodafone permette ai cittadini romani e della Regione Lazio di sottoscrivere la tariffa Internet Unlimited in versione ADSL 20 Mega oppure in fibra ottica (fino a 1 Gigabit al secondo) allo stesso prezzo: 26,90 euro al mese senza modem oppure 27,90 euro con la Vodafone Station (e gli altri vantaggi del servizio Vodafone Ready). I nuovi clienti che attiveranno l’offerta avranno, inoltre, una sim dati Vodafone con 30 GB al mese, 12 mesi di PlayStation.Plus (riservato solo alle richieste online) e l’attivazione inclusa (con vincolo di 24 mesi).

Le telefonate sono a consumo: 19 cent al minuto verso i fissi nazionali oppure 19 cent al minuto, con scatto di 19 centesimi, per le telefonate verso i cellulari italiani e i fissi di Europa Occidentale, USA e Canada).

Offerte ADSL e fibra Fastweb

Anche Fastweb propone una tariffa unica per l’ADSL (fino a 20 Mega) e la fibra (fino a 1 Gigabit al secondo), a seconda della copertura disponibile: si tratta di Fastweb Casa, in promozione a prezzo fisso di 29,95 euro al mese con attivazione e modem inclusi.

La tariffa offre le telefonate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri nazionali, più la rete dati illimitata. Tra gli ulteriori vantaggi vi segnaliamo l’accesso agli hotspot WOW FI fuori casa (per navigare su smartphone, tablet o altri dispositivi senza consumare i giga della propria offerta mobile) e la possibilità di attivare servizi esclusivi attraverso il programma fedeltà Livefast. Non è previsto alcun vincolo di durata.

Offerte Wind Infostrada ADSL e fibra

Fibra1000 è ancora l’offerta di punta “by Infostrada” proposta da Wind: 26,98 euro al mese con modem, assistenza e attivazione compresi nel prezzo. Le telefonate sono a consumo (scatto di 23 centesimi a chiamata), mentre la connessione dati è illimitata, in ADSL oppure in fibra fino a 1 Gigabit. I nuovi clienti, inoltre, avranno in regalo ogni mese 100 GB di Internet mobile da utilizzare su sim Wind.

Sul listino dell’operatore troviamo anche la Wind ABSOLUTE, a 25,99 euro al mese, soluzione pensata per chi non necessita di un modem. Le telefonate sono sempre a consumo (23 cent a chiamata) e la connettività illimitata (ADSL o fibra, in base alla copertura). L’attivazione è compresa nel prezzo.

Per poter usufruire degli sconti sull’attivazione, Wind prevede un vincolo di 24 mesi su entrambi i piani.