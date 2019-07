Civitavecchia, un 23enne investe un coetaneo con l'auto dopo una lite

I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un ragazzo 23enne del posto, già conosciuto dalle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato omicidio: il giovane ha investito con la propria auto un coetaneo a seguito di una lite per poi fuggire.

La vittima è stata portata presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Civitavecchia e, per le lesioni riportate, è stata ricoverata in prognosi riservata. I militari hanno rintracciato l'autore del gesto nei pressi del nosocomio e lo hanno tratto in arresto per il reato di tentato omicidio. Ora si trova ai domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I successivi accertamenti hanno consentito ai Carabinieri di ritrovare la macchina, che riportava i segni dell’investimento e tracce ematiche della vittima, nei pressi di un’officina. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro.