"Ormai la Raggi e il Pd sono un'anima e un corpo, almeno riguardo ai rifiuti"

"Ormai è chiaro a tutti che, sulla Saf (Società Ambiente Frosinone) e sui rifiuti, il PD stia facendo man bassa, fregandosene del territorio e della volontà dei cittadini". Lo ha dichiarato il sindaco di Frosinone, Nicola Ottaviani, a margine dell'assemblea della Saf, dopo che non è stata data la possibilità di mettere in votazione la proposta di alcuni Comuni di respingere l'accettazione dei rifiuti provenienti dalla Capitale. "Peraltro, non era in contestazione la legittimità del provvedimento d'urgenza del presidente della Regione ma, semplicemente, la dichiarazione di volontà di non essere più disposti ad accettare le paturnie politiche della Raggi e dei compagnucci sulla materia dei rifiuti, perché continuano, anche nel 2019, a non realizzare gli impianti sul territorio di Roma, preferendo 'gettarli dalla finestra', all'interno delle case, di quanti vivono nelle province del Lazio. Ormai la Raggi e il Pd sono un'anima e un corpo, almeno sulla materia dei rifiuti e, stranamente, pur litigando su tutto il resto, quando si parla di immondizia, vanno d'amore e d'accordo, nella più totale incuria dei danni che stanno provocando alle famiglie che vivono in provincia", conclude Ottaviani. (Com/Enu/ Dire)