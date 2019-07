Dramma a Viterbo, uomo si suicida poche ore dopo la morte della moglie

Non ha retto alla morte della moglie e si è tolto la vita. Giuseppe, 94 anni, dopo il decesso della consorte Agostina, avvenuta per cause naturali all'ospedale Belcolle di Viterbo, si è suicidato poche ore dopo.

I funerali dei coniugi si sono tenuti nella parrocchia di Santa Maria del Soccorso a Vetralla, dove risiedevano. In tanti hanno voluto dare l'ultimo saluto alla coppia, la cui storia non ha commosso soltanto parenti e amici.

Dopo le esequie i feretri sono stati trasportati al cimitero di Vetralla, dove sono stati tumulati. Anche sui social network tanti messaggi di affetto e cordoglio.