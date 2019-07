Salute: campagna Sociale per l'Eliminazione dell'Epatite C

"L'Epatite C si combatte soprattutto attraverso le nuove terapie che consentono la guarigione ma è altrettanto importante, per fermare la malattia, sensibilizzare la popolazione e raggiungere chi non è a conoscenza della malattia e dei rischi correlati. Molte persone ancora non sanno di essere affetti dalla patologia e che questa può essere curata. Ma per debellare l'Epatite C, questa va prima diagnosticata e poi trattata raggiungendo anche l'obiettivo fissato dall'OMS di curare almeno il 65% della popolazione.

Questo significa poter, con un investimento iniziale, sensibilizzare e poi trattare con i nuovi farmaci e allo stesso tempo far risparmiare molte risorse al Ssn nonché guarire moltissimi pazienti". Così Pierpaolo Sileri, presidente della XII Commissione Igiene e Sanità del Senato, interpellato dall'agenzia Dire a margine della conferenza stampa a Palazzo Madama per il lancio della Campagna sociale per l'eliminazione dell'Epatite C promossa da SIMIT, AISF e patrocinata dal Ministero della Salute.