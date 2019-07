Incendio a Marino, distrutto un capannone agricolo a Frattocchie

Un grande incendio si è sviluppato a mezzogiorno circa nei pressi della località Due Santi, nella frazione di Frattocchie del comune di Marino. Il rogo è divampato tra via Spinabella, via Castagnole e via Appia. Sono andati a fuoco sterpaglie, erba incolta e un capannone.

Marino, incendio a Frattocchie: distrutto un capannone agricolo

L'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile di Marino è durato due ore, mentre le pattuglie della polizia locale di Marino hanno collaborato per regolare la viabilità. Sono in corso le indagini per capire le cause dell'incendio.

Incendio a Frattocchie (Marino), capannone agricolo distrutto

Nel pomeriggio le fiamme si sono alimentate nuovamente, distruggendo un rimessaggio agricolo. I mezzi di soccorso sono intervenuti per salvaguardare frutteti e vigneti dalle fiamme e per bonificare definitivamente l'area definitivamente.

(* immagine di repertorio)