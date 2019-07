Roma: dopo il nubifragio e la morte di una donna continuano i soccorsi

Sono stati 66 gli interventi effettuati dalla Protezione Civile di Roma Capitale per far fronte ai danni causati dal maltempo di questa notte, che ha colpito tutta la città e in particolare le zone Nord, Nord Ovest, Est e il litorale. Di questi interventi 45 hanno riguardato criticità per allagamenti, dei quali 18 sono stati risolti; altri 21 interventi sono legati a caduta di rami e alberi, e di questi 13 sono stati già risolti. Per fare fronte alle criticità sono state allertate dalla Protezione Civile 40 associazioni di volontariato dotate di idrovore e motopompe.

La macchina della Protezione Civile capitolina si è messa in moto già da ieri, sabato 27 luglio, appena diramata l’allerta meteo. Si è subito attivato il Coc, Centro Operativo Comunale, presso la sede di piazza di Porta Metronia, che ha continuato per tutta la notte e prosegue tuttora il lavoro di monitoraggio delle emergenze e di coordinamento degli interventi. Nella serata di ieri la Sindaca Virginia Raggi si è recata presso il Coc per incontrare le donne e gli uomini mobilitati in seguito all’allerta maltempo.

Fiumicino e litorale. Dopo la tromba d'aria e il nubifragio della notte scorsa si piange la morte di una ragazza, 26 anni, che era alla guida della sua Smart . La sua auto è stata sollevata dalla furia del maltempo e sbalzata a terra con violenza e per la ragazza non c'è stato scampo. Sono ancora al lavoro i Vigili del Fuoco che non si sono fermati dalla serata di ieri.