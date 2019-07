Ciclismo. Marta Bastianelli, di Lariano, nuova campionessa italiana su strada

La nuova campionessa italiana di ciclismo femminile su strada è Marta Bastianelli, atleta originaria di Lariano (Rm). La Bastianelli era la grande favorita del Campionato italiano su strada che si assegnava in Abruzzo, nel circuito Notaresco-Castellalto. La gara decisiva si è conclusa con una entusiasmante volata finale tra le cicliste più attese all'arrivo.

Marta Bastianelli è una delle cicliste più forti in Italia, già campionessa del mondo Elite ai Mondiali di Stoccarda nel 2007 e vincitrice dei Campionati Europei 2018 di Ciclismo femminile su strada, svoltisi in Scozia a Glasgow. Si è laureata campionessa italiana in casa, avendo corso a Notaresco, dove da alcuni anni vive con il marito Roberto De Patre, ex corridore professionista, con il quale condivide l'amore per la loro piccola Clarissa Victoria.

(Foto di repertorio)