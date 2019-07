Nasce il Fara Film Festival, nel borgo medievale di Fara in Sabina

Nasce il Fara Film Festival… dal 31 luglio al 4 agosto nel borgo medievale di Fara in Sabina . La prima edizione del Festival del cinema nel capoluogo sabino, con proiezioni di film sotto le stelle, ospiti, attori e registi, incontri con il pubblico e tanto altro ancora... degustazioni enogastronomiche e workshop nella suggestiva cornice di Fara in Sabina. I vicoli del borgo illuminati come un set cinematografico faranno da scenario al festival e la splendida Piazza Duomo sarà la culla di tutte le serate, con le proiezioni, gli incontri e la Lounge Area per cene e degustazioni.

Tra le tante sorprese: GIOVEDI 1 AGOSTO apertura del Festival con il film SCONNESSI. Ospiti della serata il regista Christian Marazziti e l’attore Maurizio Mattioli con il due comico Pablo e Pedro.

SABATO 3 AGOSTO ospite d’onore Lino Banfi, icona del cinema Italiano. Dalle ore 19:00 Lino Banfi si racconterà al pubblico in una lunga intervista e la sera proseguirà con la proiezione del film L’ALLENATORE NEL PALLONE. Le due serate e le interviste saranno condotte da Ilario Di Giovambattista, Direttore di Radio Radio, Media Partner del Festival. E poi ancora tanti ospiti ad accompagnare le serate e le proiezioni. Fara Film Festival il cinema ti aspetta , un appuntamento da non perdere a Fara in Sabina. Ingresso libero