Il Frosinone pareggia in amichevole, contro il Monza è 2-2

Termina con un pareggio il doppio ritiro estivo del Frosinone Calcio, contro il Monza è 2-2. Doppietta di Citro, il migliore tra le sue fila e gol di Fossati prima e D’Errico poi, entrambi su rigore. Una partita ben giocata da entrambe le squadre, nonostante l’etichetta d’amichevole la partita si sviluppa con un buon rigore agonistico.

Mister Nesta cercava risposte importanti da questa partita, risposte che sono parzialmente arrivate. Si vede la mano del tecnico romano che predilige il gioco a terra e di prima quando possibile, il 4-3-1-2 è il suo modulo preferito. Frosinone in campo con Citro e Trotta in attacco, alle loro spalle Ciano che dispensa palloni d’alta scuola. Se la prestazione di Citro è stata interessante, stessa cosa non si può dire per Trotta che sembra quasi aver paura di giocare il pallone; tanti errori e gol sbagliati. La doppia C – Ciano, Citro – funziona, il secondo gol è infatti propiziato dall’imbucata di Ciano per Citro che incrocia sul palo lontano e sigla la sua doppietta. A centrocampo bene Gori e Maiello già in forma campionato, un po’ macchinoso Chibsah. Buona prestazione di Brighenti e Salvi in difesa. Menzione in negativo va fatta ai tanti cross arrivati dalle fasce, tutti sballati e mai pericolosi per i compagni ben appostati al centro dell’area; eccezion fatta per Vitale che, dal momento del suo ingresso in campo, si rende protagonista di un bel fendente sul quale Trotta non arriva e poi Volpe spedisce sul fondo da due passi.

È calcio d’estate, la condizione atletica è in crescendo.

Assente di lusso del match è il capitano Daniel Ciofani, a quanto pare il bomber sembra destinato a vestire la casacca della Cremonese il prossimo anno, la trattiva dovrebbe essere in dirittura d’arrivo.

Ora il Frosinone tornerà il Ciociaria per preparare l’impegno amichevole contro l’Ascoli per poi debuttare in Coppa Italia, il match di Coppa sarà il vero indicatore che decreterà a che livello si trova la squadra di mister Nesta prima dell’esordio nel prossimo campionato di Serie B.

FROSINONE: (4-3-1-2): Iacobucci; Salvi (1’ st Zampano), Ariaudo (15’ st Krajnc), Brighenti (36’ Capuano), Beghetto; Gori (32’ st Tribuzzi), Maiello, Chibsah (15’ st Vitale); Ciano (24’ st Volpe); Trotta, Citro.

A disposizione: Trovato, Bardi, Bastianello, Verde, Errico, Matarese, Obleac, Szyminski.

Allenatore: Nesta.

MONZA: Lamanna (32’ st Sommariva); Lepore (23’ st Anastasio), Bellusci, Scaglia (23’ st Negro), Sampirisi; Armellino (32’ st Di Munno), Fossati (23’ st Galli), Lora (23’ st D’Errico); Chiricò (23’ st Iocolano); Finotto (23’ st Marchi), Brighenti (32’ st Jefferson).

A disposizione: Ahmetaj

Allenatore: Brocchi.

Arbitro: signor Michele Delrio di Reggio Emilia; assistenti Massimo Salvalaglio e Marco Carrelli.

Marcatore: 35’ pt e 7’ st Citro, 42’ Fossati (rig), 27’ st D’Errico (rig).

Note: angoli: 5-4 per il Monza; recupero: 2’ st.

Tabellino a cura del sito www.frosinonecalcio.com

Foto presa dalla pagina Facebook ufficiale del Frosinone Calcio