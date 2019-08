Civitavecchia, Porrello: prioritaria modifica Piano di risanamento qualità aria

"La ricerca scientifica della dottoressa Carla Ancona sulla correlazione tra incidenza tumorale e traffico navale, in uno studio congiunto del Dipartimento di Epidemiologia del Sistema Sanitario Regionale, l'Arpa del Lazio e la Asl Roma 1 ripreso questa mattina dai quotidiani, evidenzia un quadro allarmante a conferma che la situazione ambientale di Civitavecchia è meritevole di particolare attenzione". Lo ha dichiarato Devid Porrello, consigliere regionale del M5S e vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio.

Civitavecchia, Porrello: modifica del Piano di risanamento della qualità dell'aria è prioritario

"Lo studio, svolto nel biennio 2012-2013, ha valutato - ha spiegato Porrello - lo stato di salute dei residenti in prossimità (500 metri) dal perimetro portuale mostrando un maggiore rischio di mortalità per tumore al polmone (+31%) e malattie neurologiche (+51%) rispetto a quelli residenti in altre zone. Come ribadiamo da tempo, è prioritaria la modifica del Piano regionale di risanamento della qualità dell'aria con l'inserimento di ulteriori misure di prevenzione e limitazione delle emissioni prodotte dalle navi in ormeggio nel porto quale strumento per poter finalmente intervenire incisivamente contro l'inquinamento atmosferico. È un intervento normativo atteso da anni da tutto il comprensorio di Civitavecchia, che nonostante sia stato richiesto a gran voce non è mai stato portato in discussione".

"È necessario quindi - ha concluso il consigliere pentastellato - passare dalle parole ai fatti, ribadendo formalmente l'impegno che il consiglio regionale si è preso ad aprile approvando la delibera proposta dal Comune di Civitavecchia che va proprio in questo senso. Il nostro territorio sta pagando a caro prezzo il peso dell'inquinamento, non ultima la minaccia di un termovalorizzatore, a cui ci opporremo con tutti i mezzi a nostra disposizione".