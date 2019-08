Treni Lazio. Sorpresi in stazione ad attraversare binari, 8 multati a Ladispoli

Continua l'attività di vigilanza da parte del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio per prevenire i comportamenti pericolosi in ferrovia da parte dell'utenza. Nei giorni scorsi gli agenti della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Civitavecchia hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo presso la stazione di Ladispoli dove, nel recente passato, si sono registrati diversi incidenti con vittime.

Nonostante la presenza visibile degli agenti in uniforme e i continui annunci degli altoparlanti che, specialmente in corrispondenza del transito dei treni, invitano l'utenza ad allontanarsi dalla linea gialla e a non attraversare i binari, alcuni viaggiatori senza prestare la minima attenzione, taluni anche distratti dall'uso dello smartphone e cuffiette, hanno attraversato i binari inducendo gli agenti ad elevare nei loro confronti le sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Ferroviaria.

Sono state 8 le contravvenzioni elevate nei confronti dei trasgressori, mentre almeno un centinaio di persone coloro che, accortisi all'ultimo istante della presenza degli agenti, hanno desistito dall'attraversare i binari.

I servizi di prevenzione continueranno anche nei prossimi giorni, mentre a settembre riprenderà l'attività di educazione alla sicurezza che viene condotta dalla Polizia Ferroviaria presso le scuole nell'ambito del progetto 'Train... to be cool'.

