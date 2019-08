Fiumicino, pezzi aereo cadono su case e auto. Nessun ferito ma tanta paura

Frammenti di un aereo, grandi fino a 5 centimetri, sono piovuti questo pomeriggio, prima delle ore 17, su alcune case e auto a Fiumicino. Dalle prime ricostruzioni, a perderli è stato un Boeing 787 della compagnia Norwegian, appena decollato dall'aeroporto Leonardo Da Vinci con a bordo 298 passeggeri e diretto a Los Angeles. Appena partito, però, ha avuto un problema a un motore ed è stato costretto a un atterraggio di emergenza avvenuto comunque in sicurezza.

Una volta a terra, i passeggeri sono stati fatti scendere normalmente. Sulla pista c'erano mezzi di soccorso, dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e della Protezione civile, tutti pronti a intervenire in caso di necessità. Non ci sono stati feriti neanche tra i cittadini in strada: la 'pioggia' di detriti, infatti, ha danneggiato solo i tetti di qualche casa e alcune auto. Ma la paura è stata tanta. L'Enac ha aperto un'inchiesta sull'incidente. (Red/ Dire)