Fiumicino. Aereo Norwegian, Codacons: azione risarcitoria per residenti

Sulla compagnia aerea Norwegian si abbatterà una azione risarcitoria del Codacons in favore di tutti i cittadini residenti a Fiumicino e per chi ha subito danni materiali a causa dell'episodio di ieri. Lo afferma l'associazione dei consumatori, dopo la caduta di frammenti di aereo precipitati ieri sul territorio di Fiumicino poco dopo il decollo di un Boeing diretto a Los Angeles.

"Tutti i cittadini residenti a Fiumicino e che ieri si trovavano sul territorio del comune possono chiedere il risarcimento anche in assenza di danni a vetture e cose, e solo per i rischi corsi a causa della caduta di pezzi di aereo - spiega il presidente Carlo Rienzi - L'incidente, considerato l'elevato numero di frammenti precipitati al suolo, avrebbe potuto avere conseguenze gravissime per gli abitanti , e in tal senso si configura il diritto di chi ha corso un potenziale rischio di ottenere il giusto indennizzo nei confronti della compagnia aerea".

"Diritto che- afferma il Codacons- vale ovviamente anche per chi ha subito danni a vetture e cose e può rivalersi sul vettore aereo per il risarcimento. Per tale motivo l'associazione invita tutti i residenti di Fiumicino ad inviare una mail all'indirizzo info@codacons.it per fornire la pre-adesione all' azione risarcitoria contro Norwegian allo studio del Codacons. (Zap/ Dire)