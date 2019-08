51enne di Minturno denunciato per aver legato e trascinato con l'auto un cane

Un uomo di 51 anni residente a Minturno è stato denunciato dai carabinieri di Villa Literno (in provincia di Caserta) mentre procedeva con la propria automobile a velocità sostenuta in Via Vittorio Emanuele trascinando un cane, attaccato alla macchina.

Lega il cane all'auto e lo trascina: 51enne di Minturno denunciato

Ai militari l'uomo avrebbe spiegato di non aver fatto salire sulla vettura il cane, un meticcio di 10 anni, perché il figlio, che era in auto, aveva paura dell'animale.

I carabinieri sospettano però che il cane sia stata tenuto fuori dalla macchina per non sporcarla, perchè appena lavata. Il cane ha riportato ferite a una zampa ed è stato affidato a un canile.