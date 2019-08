Incendio in un'azienda agricola a Leonessa (Rieti), pompieri salvano il bestiame

I Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento di Posta sono intervenuti all'alba all'interno di un'azienda agricola di Leonessa per spegnere un incendio che ha interessato una struttura prefabbricata contenente balle di paglia.

Leonessa (Rieti), incendio in un'azienda agricola a Leonessa: i pompieri salvano il bestiame

I pompieri hanno anche messo in salvo una ventina di capi di bestiame che si trovavano in una struttura adiacente al capannone andato in fimamme.

Si attende ora l'arrivo dei GOS, Gruppi Operativi Speciali dei Vigili del Fuoco, i quali provvederanno anche a spostare di parte delle strutture in cemento cadute all'interno del capannone e alla messa in sicurezza.

(* immagine di repertorio)