Sanità, D'Amato: Regione Lazio attiva collaborazione con GDF su concorsi Primari

E’ stata pubblicata sul BURL (Bollettino Ufficiale della Regione Lazio) la delibera che rende operativa la collaborazione con il Comando Regionale della Guardia di Finanza in merito alle procedure concorsuali per il conferimento di 106 incarichi di Direttore di struttura complessa (UOC) in tutte le Asl e le Aziende ospedaliere della regione.

“E’ la prima volta che una Regione italiana si avvale della collaborazione della Guardia di Finanza per aumentare i livelli di trasparenza – commenta l’Assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato - Si tratta di una iniziativa davvero importante. L’intero iter amministrativo mira al rafforzamento della trasparenza ed alle verifiche delle incompatibilità nonché alle modalità di scelta delle commissioni attraverso procedure di sorteggio”.