Calcio, parte il Campionato. Lazio accendi subito la lanterna

La formazione di Simone Inzaghi si appresta al debutto in campionato, a Genova contro la Sampdoria di Eusebio Di Francesco. La Lazio che si presenterà al cospetto dei blucerchiati sarà per nove undicesimi la stessa dello scorso campionato, anche se poi c'è ancora il dubbio se schierare o no Lazzari che ha subito nell'ultimo test amichevole contro la primavera la frattura scomposta del metacarpo ed è stato operato tre giorni fa in pandemia, nel caso il laterale destro non venisse rischiato al suo posto con molta probabilità giocherà Patric. Dunque l 'unica novità in mezzo al campo rischia di essere solo il centrale difensivo Vavro acquistato dai danesi del Copenaghen, che andrà ad affiancare nel pacchetto difensivo centrale Acerbi. Con Immobile alla caccia del suo centesimo gol la Lazio cercherà subito di fare bottino pieno per cominciare la rincorsa al sogno Champions League.

Le rivali si sono rinforzate tutte in sede di calciomercato e non è da escludere come lo scorso campionato con l 'Atalanta l'inserimento a sorpresa di squadre come Fiorentina e Torino nella corsa alla partecipazione alla competizione europea più prestigiosa. Sembra già fatta invece la formazione di Di Francesco con Murillo e Colley che comporranno il pacchetto difensivo centrale, sulle corsie laterali agiranno Bereszynsky e Murru, Ekdal farà il regista vincendo il ballottaggio con Viera, mentre Linetty e Caprari agiranno sulle ali con Quagliarella al centro dell'attacco.

Le probabili formazioni:

SAMPDORIA (4-3-3) Audero-Bereszynsky -Murillo -Colley -Murru -Linetty -Ekdal - Jankto - Ramirez - Quagliarella -Caprari

LAZIO (3-5-2) Strakosha -Vavro -Acerbi - Radu - Lazzari - Milinkovic S.- Leiva - Luis Alberto - Lulic - Immobile - Correa

ARBITRA: Rocchi

ASSISTENTI: Meli - Peretti

IV UOMO: Ros

VAR: Banti

AVAR: Passeri