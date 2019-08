Omofobia. Carpineto Romano, ragazze allontanate da bar dopo bacio

"Una coppia di ragazze di 19 e 24 anni è stata allontanata dal bar Grotta Azzurra di Carpineto Romano per essersi scambiata un bacio a stampo. L'episodio è inaccettabile, come lo sono le scuse banali e tardive del gestore giunte tramite social network della pagina del bar 'Grotta Azzurra'. Per questo chiediamo al sindaco Stefano Cacciotti di verificare ed eventualmente ritirare la licenza al bar, dando un chiaro segnale contro l'omofobia e le discriminazioni". Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center.

"La vicenda avviene in un piccolo paese della provincia, dove è più complesso vivere la propria omosessualità alla luce del sole. Infatti le due ragazze, ora supportate dal servizio Gay Help Line 800.713.713, denunciano una situazione di disagio anche in famiglia- prosegue Marrazzo- La più giovane è stata cacciata di casa appena maggiorenne per via della sua relazione, ed entrambe hanno subito violenza.

È necessario un piano concreto contro l'omofobia che preveda anche azioni capillari sui territori e che offra supporto e servizi a chi vive delle discriminazioni. Noi siamo pronti a supportare le persone lesbiche, gay e trans in provincia, come già avviene con il percorso del Lazio Pride, e dunque non escludiamo Carpineto per l'edizione 2020". (Com/Mgn/ Dire)