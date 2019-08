Tre milioni di euro per il verde sulla ferrovia Roma Viterbo

Quasi tre milioni di euro per il verde della ferrovia Roma Viterbo. E' tutto scritto nel bando per circa tre milioni di euro che Atac ha predisposto per restituire decoro alla Roma Viterbo. Un intervento necessario anche per il controllo della vegetazione infestante. Non solo, nel documento della municipalizzata romana sono stati previsti anche interventi di abbattimenti, putature, ripiantumazione di alberi e interventi di ingegneria naturalistica. E' bene ricordare che la Roma-Viterbo è la prima delle ferrovie ex concesse – gestione Atac, proprietà Regione.