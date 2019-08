Ecco quanto i cittadini del Lazio pagano di tasse

I cittadini del Lazio sono quinti in Italia nella classifica di chi versa più tasse al fisco. Nel 2017 (ultimo anno in cui i dati sono disponibili), Ogni residente di questa regione ha pagato mediamente 11.077 euro tra tasse, imposte e tributi. I primi sono i lombardi con 12.297 euro. Seguono i valdostani con 11.480, gli abitanti del Trentino Alto Adige con 11.297 e gli emiliano-romagnoli con 11.252 euro. La Calabria, invece, è l’area dove il “peso” del fisco è più contenuto: ogni residente di questo territorio ha pagato all’erario mediamente 5.516 euro. Il dato medio nazionale è pari a 9.168 euro.

Questo risultato – segnala l’Ufficio studi della CGIA che ha realizzato questa elaborazione - non ci deve sorprendere. Come recita l’articolo 53 della Costituzione, il nostro sistema tributario è basato sul criterio della progressività. Pertanto, nei territori dove i livelli di reddito sono maggiori, grazie a condizioni economiche e sociali migliori, anche il gettito tributario presenta dimensioni più elevate che altrove.

Tornando all’elaborazione condotta dall’Ufficio studi della CGIA è interessante notare la distribuzione del gettito tra i vari livelli di governo. Ebbene, su un totale nazionale di 9.168 euro, ben 7.672 euro finiscono nelle casse dello Stato centrale (pari all’83,7 per cento del totale) e solo 1.495 euro pro capite (pari al 16,3 per cento) confluiscono alle Regioni e agli Enti locali (Comuni, Province e Comunità montane)