Prepariamoci ad affogare nella spazzatura. Non solo a Roma

A Roma sarà ancora emergenza rifiuti. Almeno per quattro mesi ancora. Assisteremo ancora allo scontro Raggi-Zingaretti sulla questione spazzatura? Intanto la Regione Lazio è pronta con un nuovo provvedimento.

Di cosa si tratta? Tutti gli impianti regionali dovranno accettare l'immondizia di Roma, come dichiara al Messaggero l’assessore ai Rifiuti della Pisana, Massimiliano Valeriani. La principale soluzione studiata il 9 luglio scorso era quella di portare i rifiuti all’estero. Ma fad oggi l'Ama non ha firmato nemmeno un contratto per trasportare i rifiuti fuori dal Paese o almeno fuori dalla nostra regione.

Solo le Marche hanno dato il via libera a una parte di rifiuti romani, 5mila tonnellate al mese, che una volta trattati ad Ascoli, torneranno di nuovo sul territorio laziale. Fino a gennaio saranno 4 mesi di passione. E di monnezza.